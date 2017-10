Rechtsruck in Tschechien: Milliardär Babis gewinnt Parlamentswahl

Konfetti für den Sieger. In Tschechien hat die populistische Partei ANO des Milliardärs Andrej Babis die Parlamentswahl mit großem Abstand gewonnen. Babis, der häufig mit US-Präsident Donald Trump verglichen wird, dürfte somit neuer Regierungschef werden und den Sozialdemokraten Bohuslav Sobotka ablösen. Am Wahlabend erklärte Babis, seine Partei sei keine Gefahr für die Demokratie. Den Medien warf er vor, eine Desinformationskampagne gegen ihn zu betreiben. Nach Auszählung aller Stimmen entfielen auf die ANO 29,6 Prozent. Überraschend stark schnitt die rechtextreme und EU-feindliche SPD mit 10,6 Prozent ab. Rund elf Prozent erhielt die liberal-konservative Partei ODS. Die Sozialdemokraten von Regierungschef Sobotka landeten abgeschlagen bei 7,3 Prozent. Es war ihr schlechtestes Ergebnis seit der Abspaltung von der Slowakei 1993. Die Tschechen waren am Freitag und Samstag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die von Babis gegründete ANO hat Unterstützer sowohl im rechten als auch im linken Lager gewonnen. Sie verspricht, die Steuern zu senken, korrupte Politiker aus dem Amt zu jagen und die europäischen Grenzen abzuriegeln, damit nicht ein einziger Flüchtling in Tschechien aufgenommen wird. Babis hat sich zum Ziel gesetzt, sein Land wie ein Wirtschaftsunternehmen führen zu wollen. Dem Magazin "Forbes" zufolge ist Babis mit einem Vermögen von rund vier Milliarden Dollar der zweitreichste Mann Tschechiens. In der Regierung Sobotkas wurde Babis 2014 Finanzminister, musste aber im Mai zurücktreten, weil ihm Steuerbetrug vorgeworfen wurde. Babis hat seine Unschuld beteuert. Dies könnte ihm nun die Regierungsbildung erschweren. Sozial- und Christdemokraten erklärten, sie seien nicht bereit eine Koalition mit jemandem einzugehen, gegen den ermittelt wird. Insgesamt zogen neun Parteien in das Parlament ein. Babis selbst kündigte an, mit allen Parteien sprechen zu wollen.