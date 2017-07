Regeln für die Retter

Allein am Dienstag landeten in Sizilien wieder rund 300 Flüchtlinge. Und nach Angaben des italienischen Innenministeriums sind bis etwa Mitte Juli über 93.400 Migranten in italienische Häfen gebracht worden - dabei handelt es sich um einen Anstieg von etwa sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und während sich die Hilfsorganisationen um diese Personen kümmerten, die mit unvorstellbar großem menschlichen Leid konfrontiert sind, gab es in Rom ein Treffen zwischen italienischen Regierungsbeamten und Hilfsorganisationen. Thema der Zusammenkunft: ein 12-Punkte-Plan, eine Art Verhaltenskodex als Grundlage für die Rettung von Migranten im Mittelmeer. Sandra Mammamy, Koordinatorin bei der Hilfsorganisation Sea-Watch am Dienstag nach einem ersten Treffen in Rom: "Es wurde in der Tat gesagt, dass Italien in Schwierigkeiten ist und dass Italien die Unterstützung der europäischen Mitgliedsstaaten braucht. Italien fühlt sich alleingelassen, genau wie Griechenland, und dieser Verhaltenskodex ist ein verzweifelter Versuch, jemanden für die Situation verantwortlich zu machen. Es war eindeutig, dass das einzige Interesse des Innenministeriums die innere Sicherheit in Italien ist. Und es wurde klar, dass dieser Verhaltenskodex, zu dem alle NGOs befragt wurden, komplett kommentarlos blieb. Wir betonten, dass einige Punkte voll gegen das Seerecht verstoßen sowie gegen die Genfer Konventionen, aber diese Punkte wurden überhaupt nicht diskutiert." Der Verhaltenskodex sieht unter anderem vor, dass die Rettungsaktionen der NGOs stärker kontrolliert werden, etwa indem sie Radargeräte und Transponder angeschaltet lassen. Und die privaten Seenotretter müssen selbst die Häfen ansteuern und dürfen die Migranten nicht mehr an größere Schiffe abgeben. Eine Maßnahme, die die Arbeit der Hilfsorganisationen deutlich erschweren dürfte. Hintergrund ist, dass Italien den Weg über das Mittelmeer für Migranten so unattraktiv wie möglich machen will. Denn zurzeit sind die NGOs unfreiwillig zu einem wichtigen Teil der Strategie der Schlepper geworden. Denn die Schleuser wissen, dass die Schiffe der Hilfsorganisationen schon wenige Meilen nach der libyschen Grenze warten, um Migranten, wenn nötig, zu bergen. Rom hingegen will stärker auf die libysche Küstenwache setzten und sie schulen, um dann sicherzustellen, dass so den Flüchtlingen dieser Weg nach Europa abgeschnitten wird. Für Freitag wurde ein weiteres Treffen in Rom zwischen Hilfsorganisationen und Regierungsvertretern angesetzt.