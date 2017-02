Regierung geht härter gegen Angriffe auf Polizisten vor

Mögliche Verletzungen bei eskalierenden Demonstrationen gehören gewissermaßen zum Berufsrisiko von Polizisten. Angriffe auf sie oder auf Rettungskräfte sollen künftig strenger geahndet werden. Das Bundeskabinett gab am Mittwoch grünes Licht für einen dementsprechenden Gesetzentwurf aus dem Justizministerium, mit dem ein neuer Straftatbestand des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeführt werden soll. Demnach sollen Polizisten in Zukunft während der Dienstausübung insgesamt geschützt sein, also auch wenn sie sich beispielsweise auf Streife befinden oder Unfälle aufnehmen. Auch der Strafrahmen wird verschärft. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere sagte, Attacken gegen Polizisten und Rettungskräfte seien ein Angriff auf den Rechtsstaat und auf die ganze Gesellschaft. O-Ton: "Wir müssen in unserer Gesellschaft wieder einen Konsens darüber herstellen, dass Polizisten diejenigen sind, die Recht durchsetzen und nicht Freiwild für Straftäter oder für Menschen, die ihre Wut auslassen. Es ist auch für einen Fußballfan und für einen Innenminister schwer zu ertragen, wenn auf einer Fußballtribüne Plakate hingehalten werden, wo rauf steht: "Bullen schlachten" mit der bewussten Anspielung, dass es dabei um einen Fußballverein geht als sogenannter Gegner und in Wahrheit auch Polizisten gemeint sind." Im Jahr 2015 wurden dem Gesetzentwurf zufolge weit mehr als 64.000 Polizisten Opfer von Straftaten.