Reise nach Jamaika: Teilnehmer ziehen erste positive Bilanz

Es war zu vorgerückter abendlicher Stunde als Teilnehmer der Jamaika-Sondierungsgespräche die Parlamentarische Gesellschaft in Berlin verließen. Nach dem rund fünfstündigen Treffen zogen die Unionsparteien, FDP und Grüne eine positive Bilanz, so auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff von der CDU. "Ja, es ist toll gewesen. Es war eine richtig gute Stimmung. Und es wird auch was. Macht euch keine Sorgen. Man sei mit viel guten Willen in das Treffen gegangen, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber. "Man hat in der Diskussion auch gespürt, es gibt Themen, wo wir einen großen Konsens, eine Übereinstimmung, spüren, zum Beispiel bei der Entwicklungszusammenarbeit. Aber es gibt auch eine Fülle von Themen, wo es noch ein gutes Stück des Weges ist, zum Beispiel, wenn wir über das Thema Sicherheitsgesetze reden." Auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer äußerte sich positiv. "Diese Sitzung hat sachlich stattgefunden in aufgeräumter Stimmung, sehr konzentriert. Und jetzt, wenn wir in die nächste Woche schauen, dann geht es in die vertiefte Sondierung, weil sich auch alle klar sind: Bei der komplizierten Konstellation, die ja das Wahlergebnis ausgelöst hat, muss man sehr, sehr genau verhandeln." FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte, alles in allem sei es ein guter Auftakt gewesen. "Wir als Freie Demokraten sind froh, dass es dann ab Dienstag in den kleineren, spezialisierteren, flexibleren Expertenteams losgeht mit den Detailgesprächen. Die Synopse heute hat gezeigt, dass es Schnittmengen gibt, dass es aber auch große Unterschiede gibt. Das große Problem ist, dass Schnittmengenunterschiede sich je nach Gesprächspartner unterschiedlich gestalten. Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner sagte, bei der politische Generaldebatte zu Anfang der Sitzung sei der große Donner ausgeblieben. "Zukunft ist das, was wir draus machen. Deswegen kann ich mich da anschließen, Es geht jetzt darum, vertieft in die Themen einzusteigen." An den Sondierungsgesprächen in großer Runde hatten am Freitag 52 Unterhändler teilgenommen. In der kommenden Woche sollen die Gespräche in kleineren Gruppen fortgesetzt werden.