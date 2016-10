Wer momentan eine Rente bekommt, kann noch einigermaßen beruhigt in die Zukunft schauen. Die Beitragseinnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung entwickeln sich nach den Worten von Arbeitsministerin Andrea Nahles deutlich besser als erwartet. Die Lage sei sehr stabil, die Entwicklung positiver als angenommen", sagte die SPD-Politikerin am Montag zum Abschluss des sogenannten Rentendialogs mit Experten in Berlin. Die genauen Zahlen würden in Kürze mitgeteilt. Um die Rente aber auch in der Zukunft zu stabilisieren, will Nahles einiges verändern. Betriebsrenten sollen nicht länger auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden. Und auch Selbstständige sollen künftig in die gesetzliche Rente einbezogen werden. "Wir haben auch vor, die Übereinstimmung war hier sehr groß, dass wir in einen ersten Schritt in Sachen Erwerbstätigenversicherung gehen, indem wir die Selbstständigen miteinbeziehen. Das ist eine Schutzlücke auch für drei Millionen in Deutschland. Und es geht jetzt um die Frage, wie wir das machen. Darüber gab es unterschiedliche Meinungen. Aber dass wir es machen müssen, diesen ersten Schritt, das ist glaube ich unstrittig hier gewesen." Nahles sagte, nach den Gesprächen mit Sozialpartnern, Verbänden und Wissenschaftlern werde sie im November ein Gesamtkonzept vorlegen. Bei alldem müsse man darauf achten, dass die Beitragszahler nicht überfordert werden, sagt der CDU-Politiker Jens Spahn: "Ein ganz wichtiger Punkt ist ja, wenn jetzt über Milliarden, über das Rentenniveau, das anzuheben sei, geredet wird. Das sind zweistellige Milliardenbeiträge. Die müssen am Ende von Arbeitnehmern finanziert werden. Und ich wundere mich schon, dass etwa die Gewerkschaften immer nur schauen auf die Situation der Rentner, aber überhaupt nicht die Frage stellen, war ihre eigenen Mitglieder, die Arbeiter dafür zahlen müssen. Und wenn wir Haltelinien brauchen, dann für beides. Sowohl für das Rentenniveau aber auch für den Beitragssatz. Damit beide Generationen sich darauf verlassen können, was gilt." Zustimmung kam hier auch von der CSU. Nach Angaben von CSU-Chef Horst Seehofer sind sich die Unionsparteien über eine Stabilisierung der Renten und eine Deckelung der Beiträge einig. CDU und CSU hätten sich auf "eine doppelte Haltelinie" verständigt, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag in München. Das Rentenniveau dürfe nicht abrutschen, zugleich dürften die Beiträge nicht explodieren. Auf dieser Grundlage solle mit der SPD über Einzelfragen wie die Mütterrente gesprochen werden.