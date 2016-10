Mit Spannung schaut man am Wochenende in der Fußball-Bundesliga auf das anstehende Revierderby. Am Samstagabend müssen die Schalker Knappen zum Erzrivalen Borussia Dortmund reisen. Dieses Aufeinandertreffen gilt als absoluter Klassiker. Schalkes Trainer Markus Weinzierl am Freitag mit seiner Einschätzung der Partie: "Es ist ein hochspannendes Spiel und wir freuen uns darauf. Genauso wie die Fans elektrisiert uns das Derby genauso. Die Mannschaft ist heiß, wir sind in einer guten Form, denke ich. Wir haben aus den letzten sechs Spielen fünf Siege geholt und einmal unentschieden gespielt. Wir haben eine positive Serie und die wollen wir verteidigen und wir fahren mit allem, was wir haben nach Dortmund, um dort zu punkten und am Besten zu gewinnen." Auch die Schalke-Fans haben ihre Erwartungen an das Spiel in Dortmund: "In dieses Derby mit einem guten Gefühl. Weil sie gestern gut gespielt haben und wenn sie das jetzt beibehalten, dann können wir die Zecken auch schlagen." "Man sieht jetzt eine Handschrift vom Trainer, meiner Meinung nach, und einen besseren Zeitpunkt gibt es gar nicht wie jetzt. Ich rechne mir auch was aus, dieses mal. Normalerweise ist Dortmund eher der Favorit. Ist klar. Aber wir sind alle guter Dinge." "Das zählt immer. Ob zweite Liga oder erste Liga. Dortmund zählt immer. Da kann man unten steht, in der Mitte oder oben. Dortmund zählt immer. Das ist nun mal so." BvB-Trainer Thomas Tuchel beschreibt am Freitag in Dortmund seine Sicht auf das anstehende Spiel. Er vermutet eine Stimmung ähnlich wie bei einem Pokalfinale oder der Champions League. "Das ist ein Spiel mit einer besonderen Anspannung, also so jeder, also so ein Pokalfinale. Du bist da, da ist das Derby und jetzt gibt es aber nur diese Chance. Und dann gibt es das erst ein Jahr später und dann musst du die ganze Saison mit diesem Ergebnis leben. Es fühlt sich an wie ein K.O.-Spiel im Pokal, und keiner will diesen einen Fehler mehr machen als der Gegner. Und deshalb hat man uns das letztes Jahr auch angemerkt und war dann mit dem ersten Tor war dann auch so eine Befreiung zu spüren, wie das ganz oft in so ganz engen K.O.- Spielen der Fall ist." In der vergangenen Saison siegten die Dortmunder mit 3:2 - für Tuchel war es sein erstes Derby als Dortmunds Trainer. Doch zurzeit steht der BvB vor dem 9. Spieltag nur auf Platz 6 der Tabelle und kämpft dazu noch mit Verletzungsproblemen. Das Spiel gegen Schalke wird daher eine harte Aufgabe. Die Partie beginnt am Samstag um 18.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park.