Riesen-Marionetten in Genf

Eine wahrlich ganz eigene Dimension des Puppenspiels konnte man am Donnerstag in Genf bestaunen. Diese gigantische Marionette ist rund sechs Meter groß und musste von Dutzenden Personen gelenkt und geführt werden. Und die Zuschauer waren deutlich beeindruckt von dem Spektakel in der Schweizer Stadt: "Ich denke, es sind die Augen, der Blick, wenn sie plötzlich den Kopf dreht und dich ansieht, so unerwartet und es wirkt so menschlich. Es sieht aus wie ein lebender Pinocchio." "Es ist die Atmosphäre und die Kinder Drumherum - und es stimmt, die Puppen werden sehr gut gelenkt. Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Leute an den Seilen ziehen, um die Figuren zu bewegen." Hinter der Aktion steckt die französische Straßen-Theater-Gruppe "Royal de Luxe", die seit 1973 existiert und bereits in vielen Städten rund um die Welt zahlreiche Auftritte feiern konnte. Darunter auch Orte wie London oder Montreal. Der Gründer Jean-Luc Courcoult am Donnerstag in Genf mit weiteren Hintergründen zu der Aktion, die einer jahrelangen Vorbereitung bedurfte: "Die Schwierigkeit für eine Show wie dieser "Der Saga der Giganten" ist es, Szenarien je nach den Wurzeln der Stadt zu entwickeln. Wir zeigen nicht die gleiche Geschichte, in Montreal, in Le Havre, oder hier in Genf oder irgendwo anders in der Welt wie zum Beispiel Santiago, oder so, nein, wir müssen die ganze Geschichte von unten aufrollen und alle Geschichten, die wir erzählen, neu anpassen." Nach Angaben der Theater-Gruppe wird mit rund einer Million Zuschauern gerechnet. Und die Show soll bis zum 1. Oktober dauern.