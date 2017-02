Rio: Paradewagen außer Kontrolle

Es sollte das wundervolle Finale werden und stattdessen wurde es zu einem schlimmen Alptraum. Dieser Karnevalswagen krachte direkt zu Beginn des Finales am Sonntag im berühmten Sambódromo in Rio de Janeiro in die Absperrgitter. Nach Angaben der Polizei war er außer Kontrolle geraten und hat danach Dutzende Personen verletzt, einige davon schwer. Damit legte sich zwar kurzzeitig ein dunkeler Schatten über die sonst so fröhlichen Paraden. Doch nach einer etwa einstündigen Unterbrechung wurde die Veranstaltung fortgesetzt. Das Finale der Sambaschulen gilt als Höhepunkt des Karnevals in Rio. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist bisher noch völlig unklar.