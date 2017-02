Roboter aus den USA könnte Menschenleben retten

Ein Roboter, der ohne fremde Hilfe aufstehen und laufen kann. Einer wie Cassie könnte in Zukunft so manch eine Tätigkeit übernehmen. Zum Beispiel Pakete ausliefern oder auch Leben retten, sagt Jonathan Hurst, Professor für Robotik an der Oregon State University. "Stellen Sie sich vor, es brennt in einem Gebäude und die Einsatzkräfte wissen nicht, ob noch jemand drin ist. Man muss eine schwierige Entscheidung treffen. Es ist gefährlich, einen Feuerwehrmann reinzuschicken. Wenn man aber einen Roboter hat, mit den gleichen Fähigkeiten wie ein Mensch, dann schickt man einfach den Roboter." Die Entwickler sehen für Cassie auch Potenzial beim Einsatz für das Militär. Entwickelt wurde der Roboter mit einer staatlichen Förderung in Höhe von 1 Million US-Dollar.