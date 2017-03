Roboter von Toshiba soll in Fukushima aufräumen

Roboter wie dieser werden bei der Bewältigung der Folgen der Atomkatastrophe von Fukushima eine entscheidende Rolle spielen. Die japanische Firma Toshiba hat den Roboter entwickelt. Er ist darauf spezialisiert, Brennstäbe aus den zerstörten Reaktoren zu bergen und Atommüll zu beseitigen. Das Ganze bei starker radioaktiver Strahlung. Der Roboter hat unter anderem zwei Arme, mit denen Kabel und Metall durchschnitten werden können. Er kann von Technikern aus sicherer Entfernung gesteuert werden. Ab dem Sommer - so die bisherige Planung - kann das Hightech-Gerät in Fukushima zum Einsatz kommen. Bisher war die Betreiberfirma Tepco mit dem Versuch gescheitert, Brennstäbe aus den beschädigten Meilern zu entfernen. Zuletzt hatte die Firmenleitung das Ziel genannt, die Anlage in den nächsten 30 bis 40 Jahren stillzulegen. Die Kosten für die Beseitigung der Schäden nach der Katastrophe von Fukishima wurden von der japanischen Regierung zuletzt auf umgerechnet 180 Milliarden Euro geschätzt.