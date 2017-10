Rote Panda Babys in Denver

Schwer zu sagen, ob dies Freuden- oder Unmutsschreie sind. Zu sehen ist auf jeden Fall der knuddelige Nachwuchs der Roten Panda Bären im Zoo von Denver. Und nach dem Wiegen und einer medizinischen Untersuchung ist das Ergebnis voll zufriedenstellend. Denn den zwei noch namenlosen Kollegen geht es prima. Das Licht der Welt haben sie am 27. August erblickt. Aber ihre Mutter produzierte nicht genügend Milch, weshalb der Zoo beschloss, dass es besser sei, zum Fläschchen zu greifen. Der Rote Panda gehört zu den gefährdeten Tierarten und er wird auch Katzenbär oder Kleiner Panda genannt. In der freien Wildbahn lebt er in Asien. Unter anderem in Ländern wie Nepal, Indien, Myanmar und China.