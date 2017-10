Rückkehr von Heynckes in die Champions League

Jupp Heynckes steht vor seiner Rückkehr in die Champions League. Der alte und neue Trainer von Bayern München spielt am Mittwochabend in München mit seiner Mannschaft gegen Celtic Glasgow. Bayern und Celtic liegen nach zwei Spieltagen in der Champions-League-Gruppe B mit jeweils drei Punkten hinter Spitzenreiter Paris Saint-Germain. Das Spiel gegen die Franzosen hatten die Bayern zuletzt mit 0:3 verloren. Gegen die Schotten steht der deutsche Rekordmeister also schon ein wenig unter Druck, gewinnen zu müssen. Er und die Mannschaft hätten aber genug Erfahrung, um damit umzugehen, sagte Heynckes: "Der FC Bayern hat große Ambitionen in dem Wettbewerb. Und meine Mannschaft selbstverständlich auch. Und ich auch. Und deswegen wäre es schon gut, dass wir an die Leistung von Samstag anknüpfen können. Uns vielleicht in dem ein oder anderen Bereich noch weiter verbessern." Am vergangenen Samstag hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister den SC Freiburg in der Bundesliga mit 5:0 geschlagen und dabei eine starke Leistung gezeigt. Vor Celtic haben die Bayern großen Respekt. Die Mannschaft sei nicht umsonst sechsmal hintereinander schottischer Meister geworden. Zudem hätten die Schotten in der letzten Saison in der Königsklasse gegen Borussia Mönchengladbach und Manchester City Unentschieden gespielt. Die Bayern sind also gewarnt, sagt Verteidiger Jerome Boateng: "Wir wissen, dass wir gegen einen guten Gegner spielen, der sehr gut umschalten kann. Auch gute Spieler hat, schnelle Spieler hat. Und wir wollen aber mit unserer Leistung von Anfang an natürlich auch Zuhause im Heimspiel, in dem wichtigen Spiel, gleich vorangehen und versuchen, wenn es geht, ein Tor zu machen." Es sei selbstverständlich, dass der FC Bayern auch in diesem Jahr das Achtelfinale der Champions League erreichen wolle, sagte Heynckes. Dafür würden er und die Mannschaft hart arbeiten. Trainingsinhalte müssten so umgesetzt werden, dass man vorankomme. Da sei er in allen Bereichen sehr fordernd. Verzichten muss er allerdings auf den Spanier Javier Martinez, der sich im Spiel gegen Freiburg an der Schulter verletzt hatte.