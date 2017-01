Russische Forscher entwickeln neue Antibiotika

Egal ob Mandelentzündung, Keuchhusten oder Tuberkulose - wenn es um Infektionskrankheiten geht greifen Ärzte gerne zu Antibiotika. Doch immer mehr der Medikamente verlieren ihre Wirkung. Denn die Bakterien verändern sich und werden resistent. Gleichzeit werden immer weniger neue Antibiotika entwickelt. Allein in der EU sterben deshalb jedes Jahr etwa 25.000 Menschen. Auf der Suche nach neuen Wirkstoffen sind die Wissenschaftler nun in sibirischen Höhlen fündig geworden. Dort leben Mikro-Organismen, die sich seit Millionen von Jahren nicht verändert haben und einzigartige Wirkstoffe produzieren. Maxim Timofejew von der staatlichen Universität Irkutsk: O-TON MAXIM TIMOFEJEW, UNIVERSITÄT IRKUTSK: "Die Baikalregion ist ein einzigartiges Ökosystem und das erlaubt uns eine Fülle von einzigartigen Organismen mit einzigartigen Eigenschaften zu finden. Die können wir benutzen, um neue Technologien zu entwickeln oder biomedizinische Anwendungen." Mit den neuen Bakterien haben die Forscher bereits mehrere neue Antibiotika entwickelt. Manche werden bereits in der in der Hühnerhaltung eingesetzt, dort sind die Hürden für Anwendung nicht so hoch. Die Forscher hoffen aber, dass die neuen Medikamente bald auch für Menschen zugelassen werden. Dann hätten die Ärzte wieder etwas Zeit gewonnen.