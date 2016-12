Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte am Freitag zunächst verkündet, er werde Präsident Wladimir Putin vorschlagen, als Reaktion auf die US-Strafen 35 amerikanische Diplomaten des Landes zu verweisen. Entgegen ersten Überlegungen will Russland nun offenbar doch keine US-Diplomaten im Streit über Hackerangriffe ausweisen. "Wir werden niemanden außer Landes schicken", erklärte Putin nach Angaben des Kreml und stellte sich damit in einem äußerst seltenen Vorstoß gegen seinen Chefdiplomaten. Putin erklärte allerdings kurz darauf, die US-Strafen seien ein weiterer Schritt, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu belasten. Vor möglichen eigenen Maßnahmen werde Russland zunächst die Handlungen des nächsten US-Präsidenten Donald Trump abwarten. Sein Land behalte sich zwar weitere Schritte vor, werde sich aber - so wörtlich - nicht auf dieses Küchen-Niveau unverantwortlicher Diplomatie hinab begeben. In Neujahrs-Grüßen an Trump erklärte Putin laut Kreml zudem, er hoffe, die USA und Russland würden nach Trumps Amtsantritt Schritte zur Verbesserung der Beziehungen einleiten. Offen ist, ob Trump die Strafen dann beibehält. Sollte der Republikaner die Maßnahmen aufheben wollen, würde er einen ersten Krach mit der eigenen Mehrheit im Kongress riskieren. Dort genießt das Vorgehen des demokratischen US-Präsidenten Barack Obama parteiübergreifend starken Rückhalt. Obama hatte nach den Hackerangriffen im US-Wahlkampf am Donnerstag angeordnet, dass zunächst 35 russische Geheimdienstler binnen 72 Stunden die USA verlassen müssten und zwei russische Anwesen in den USA geschlossen würden. Die Regierung in Moskau hatte die US-Vorwürfe umgehend zurückgewiesen und eine "angemessene" Vergeltung angekündigt. Mehrere US-Geheimdienste zeigten sich aber überzeugt, dass Russland hinter den Angriffen auf Computer der US-Demokraten steckt.