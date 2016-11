Frischer Wind am Frankfurter Flughafen. Erstmals landet ein Ryanair-Jet nicht im benachbarten Frankfurt Hahn sondern in Frankfurt am Main. Der Billigflieger will ab März vom Frankfurter Flughafen aus Ziele in Spanien und Portugal anfliegen. Einmal am Tag sollen dann Maschinen von Frankfurt nach Palma de Mallorca, Alicante, Malaga und Faro gehen. Das teilten die irische Fluglinie und der Flughafenbetreiber Fraport am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Stefan Schulte Fraport -Vorstandsvorsitzender: "Wenn wir also die Bedürfnisse unserer Kunden befriedigen wollen und ihnen das entsprechende Flugangebot - und das ist ja der Auftrag eines Flughafens - offerieren wollen, dann ist es vollkommen klar, und das habe ich an verschiedenen Stellen schon mehrfach geäußert, dass wir uns für Lowcost öffnen müssen, öffnen wollen. Und da freuen wir uns heute, Ihnen hier Ryanair präsentieren zu können und eine langfristige Partnerschaft mit Ryanair eingehen zu können." David O'Brian, Chief Commercial Officer bei Ryanair kommentierte die Neuerung mit Humor: "Unser Chef Michael O'Leary sagte mal: Ryanair wird niemals nach Frankfurt fliegen. Er lag ganz klar falsch. Und wir haben ihn heute in einem Zimmer in Dublin eingeschlossen. Er weiß nicht, dass wir hier sind, also bitte, verraten Sie es niemandem. Aber noch mehr daneben lag Herr Mayrhuber, der frühere Lufthansa-Vorstandschef. Er sagte: Die Deutschen wollen keine niedrigen Flugpreise. Eine ziemlich seltsame Aussage, denn natürlich wollen sie das." Die Stationierung von zwei Flugzeugen des Typs Boeing 737-800 wird Ryanair 200 Millionen Dollar kosten. Mit ihrer Anwesenheit an Europas drittgrößten Flughafen macht Ryanair der Lufthansa an ihrer Heimatbasis Konkurrenz. Und Flughafenbetreiber Fraport will dadurch die Abhängigkeit von dem Großkunden Lufthansa verringern.