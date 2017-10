Das schlechte Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl hat zu ersten personellen Konsequenzen geführt: Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich gibt im Dezember seine Ämter als Regierungschef und als CDU-Landesvorsitzender auf. In einer kurzen Erklärung teilte Tillich am Mittwoch mit, dass er beim CDU-Landesparteitag am 9. Dezember nicht mehr kandidieren werde und dann auch den Posten als Ministerpräsident abgeben werde. Nachfolger soll auf beiden Positionen der Generalsekretär der sächsischen CDU, Michael Kretschmer, werden.