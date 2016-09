Reshma Quereshi wird für den Laufsteg auf der Fashion Week in New York geschminkt. Das Gesicht der jungen Inderin wurde bei einem Angriff mit Schwefelsäure entstellt. Die 19-Jährige ist bereits das Aushängeschild für eine Kampagne gegen diese Art Verbrechen. Und sie formulierte eine klare Botschaft. O-Ton: "Ich möchte, dass Mädchen, die solche Attacken erlebt haben - und davon gibt es viele -, davon inspiriert werden und Mut fassen. Alle Menschen sind sehr unterschiedlich, diese Mädchen werden mit einem anderen Blick angeschaut. Doch alle sollten gleich gesehen werden. Ich bin deshalb davon überzeugt, dass sich etwas verändern wird, wenn die Welt diese Mädchen zu Gesicht bekommt. Es ist egal, ob jemand mit Säure angegriffen wurde oder nicht, alle sollten gleich und niemand sollte anders betrachtet werden." Der Chefdesigner des indischen Modehauses, dessen Entwurf sie trug, erklärte, warum die junge Frau gut zu der Kollektion passt. O-Ton: "Das ganze Konzept zielt darauf ab, die Schönheit zu reklamieren, und wir wollen Reshma Schönheit zurückgeben. Wir freuen uns, dass sie für uns läuft." Die Präsentation warb auch für eine staatliche Regulierung beim Verkauf von derzeit leicht und günstig erhältlichen, ätzenden Säuren. Schätzungen zufolge gibt es jedes Jahr Tausende Opfer derartiger Angriffe, hauptsächlich sind es Frauen und Kinder. Bei den gemeldeten Fällen ist Indien trauriger Spitzenreiter, oft sind es Racheakte verlassener Ehemänner oder verschmähter Verehrer. Experten zufolge handelt es sich dennoch um ein globales Phänomen. Zum ersten Mal in den USA, konnte Reshma Quereshi am Donnerstag in New York unter Applaus eine Modenschau eröffnen. Ein außergewöhnlicher Schritt raus aus der Isolation und rein in eine andere Welt, rund zwei Jahre nach der Säureattacke, nach zahlreichen Hauttransplantationen und Selbstmordgedanken.