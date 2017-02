Sambaschulen in Rio starten Paraden

Mit Feuerwerk und heißen Rhythmen haben die Sambaschulen in Rio de Janeiro am Sonntag ihre berühmten Karnevalsparaden im Sambadrom begonnen. Während der mehrtägigen Veranstaltung ziehen Tausende Tänzer an einer Jury vorbei, die für Choreographie, Stimmung, Gesang und andere Elemente Punkte vergibt. Viele Teilnehmer üben das ganz Jahr Gesang und Tanz in den Sambaschulen ihrer Stadteile und bereiten die aufwendigen Kostüme und Wagen vor. 2017 wollen 70 Sambaschulen an der insgesamt fünftägigen Veranstaltung teilnehmen. Überschattet wurde der Auftakt am Sonntag von einem Unglück: Ein Karnevalswagen war außer Kontrolle geraten und in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden zahlreiche Personen verletzt.