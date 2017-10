Samsung Electronics droht nach Chef-Abgang Führungsvakuum

Der Chef von Samsung Electronics Kwon Oh-hyun hat überraschend seinen Rücktritt erklärt. Für den von einem Korruptionsskandal erschütterten Konzern sei es Zeit, neu zu starten, mit neuem Elan und unter einer jüngeren Führung, erklärte der 64-jährige am Freitag. Mit Kwons Abgang droht Südkoreas Aushängeschild ein Führungsvakuum. Der Chef der Samsung-Gruppe Jay Lee war wegen Korruption im August zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Im Zuge des Skandals mussten diverse Spitzenmanager ihren Hut nehmen. Kwon galt als Nummer zwei der Samsung Gruppe. Es wurde erwartet, dass er eine größere Rolle übernehmen würde. Wann genau er seine Ämter abgibt, ist unklar. Auch zu möglichen Nachfolgern wollte sich eine Firmensprecherin nicht äußern. On arbeitet seit 32 Jahren für Samsung und steht seit fünf Jahren an der Spitze von Samsung Electronics. Die Zahlen, die Samsung zuletzt vorgelegt hatte, waren positiv. Das Unternehmen erzielte Rekordgewinne. Samsung kann auf ein breites Sortiment setzen, das auch aus Fernsehern, Hausgeräten, Halbleitern und Bildschirmen besteht. Analysten zufolge konnte Samsung auch mit seinem neuen Smartphone-Flaggschiff Galaxy Note 8 punkten.