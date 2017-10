Sauna in luftiger Höhe

Achtung, Türe gut schließen und dann geht's ab in die Höhe. Was aussieht wie ein Umzugsunternehmen auf Abwegen ist hingegen eine Saunareise auf rund 100 Meter Höhe von den glücklichen Gewinnern eines Wettbewerbs in der finnischen Hauptstadt Helsinki am Sonntag. Tiina Niemi, Sprecherin der Bau-Firma, die die Verlosung veranstaltet hatte. "Die Lotterie fand statt im Zusammenhang mit der horizontalen Sauna. Wir haben Leute dazu eingeladen, zur Verlosung zu gehen. Und der Lotteriepreis war, dass sie mit der horizontalen Sauna aufsteigen können und eine Sauna in einhundert Metern Höhe genießen können - zusammen mit ihren Freunden." Rund 5000 Personen haben nach Angaben der Organisatoren teilgenommen. Und am Ende gab es 300 Gewinner. Hier die Stimme von einer der glücklichen Personen, die sich über die Sauna mit Aussicht freuen durfte: "Sie können wirklich fühlen, wie es ist, in der Sauna in 120 Metern Höhe zu sein. Man hat den Blick und sieht von der Sauna aus das Meer und fast bis nach Tallinn. Man kann dieses Gefühl nirgendwo anders haben. Natürlich können Sie in einer Sauna sein - aber mit dieser Aussicht, nein." Hintergrund dieser kuriosen Aktion ist der geplante Bau eines Gebäudekomplexes, wo dann in gleicher Höhe eine Saune entstehen soll. Dies war also nur der Vorgeschmack auf die neue Perspektive für Sauna-Freunde in Helsinki.