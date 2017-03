Scarlett Johansson reicht die Scheidung ein

Schauspielerin Scarlett Johansson hat offiziell die Scheidung eingereicht. Bereits im letzten Sommer hatte sie die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Romain Dauriac bekanntgegeben. Dauriac und die Schauspielerin heirateten 2014 und haben eine gemeinsame Tochter, die dreijährige Rose. In einem Statement bat Johansson auch zum Schutz ihrer kleinen Tochter um Respekt vor ihrer Privatssphäre. Außerdem wolle sie sich nicht zu den Gründen für die Scheidung äußern. Johansson hatte erst kürzlich in einem interview erzählt sie glaube nicht an Monogamie. Sie sagte dem Playboy, die Vorstellung, zu heiraten und einem Menschen treu zu sein, sei romantisch. In der Praxis sei das aber harte Arbeit. Johansson war bereits schon einmal verheiratet, von 2008 bis 2011 war sie mit Schauspielerkollege Ryan Reynolds verheiratet.