Schäuble eröffnet G20-Finanzministertreffen

In Baden-Baden hat das G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs begonnen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) eröffnete das Treffen am Freitagmorgen. Schon am Vormittag gab es Berichte über Unstimmigkeiten bei der Ausarbeitung der Schlusserklärung des Treffens. Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) konnten sich demnach zunächst nicht auf eine klare Absage an Protektionismus im Welthandel einigen. In einem Erklärungsentwurf fehle eine entsprechende Passage. Bei den G20-Treffen der vergangenen Jahre hatte stets Einigkeit darüber bestanden, auf protektionistische Maßnahmen zu verzichten. Dagegen wird in dem Entwurf die Bereitschaft bekräftigt, einen Wettlauf bei Währungsabwertungen zu vermeiden. Schäuble hatte bereits am Donnerstag angekündigt, das Thema Protektionismus möglicherweise auszuklammern. Dies sagte er mit Blick auf die Abschottungsankündigungen der neuen US-Regierung. Die USA wollen ihre nationale Wirtschaft besser gegen Importe schützen. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Donnerstag in Berlin gesagt, sein Land habe kein Interesse an Handelskriegen. Das Ministertreffen in Baden-Baden findet unter erheblichen Sicherheitsmaßnahmen statt. Am Donnerstag war im Sitz des Internationalen Währungsfonds in Paris eine Briefbombe explodiert. Am Mittwoch hatten Mitarbeiter im Bundesfinanzministerium in Berlin ein mit Sprengstoff bestücktes Paket entdeckt.