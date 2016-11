HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESFINANZMINISTER WOLFGANG SCHÄUBLE (CDU) "Und ich will dann zu der Debatte, die in Europa ein Stück weit geführt wird, nur einmal den Hinweis machen, ich habe mir ´mal die Zahlen aufschreiben lassen: Deutschland hat in den Jahren 2005 bis einschließlich 2015, das ist Frau Bundeskanzlerin die Zeit, in der sie Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland sind, die Staatseinnahmen pro Jahr um 3,3 Prozent sind sie gestiegen. In der Euro-Zone im selben Zeitraum um 2,7 Prozent. Die Staatsausgaben sind in Deutschland um 2,3 Prozent pro Jahr gestiegen, in der Euro-Zone im Durchschnitt um 2,5 Prozent. Und die Investitionen sind in Deutschland um 3,9 Prozent pro Jahr gestiegen. Und in der Euro-Zone um 0,7 Prozent. Ich finde also, die Empfehlungen der Kommission gehen irgendwie an den Falschen in der europäischen Politik. Sondern das Problem dabei ist, dass man mit diesen Empfehlungen der Kommission davon ablenkt, was die Aufgabe der Kommission ist. Nämlich die Haushalte und Budget-Planungen der einzelnen europäischen Länder darauf zu beurteilen, ob sie denn den europäischen Regeln und Vereinbarungen entsprechen. Das ist die Aufgabe der Kommission. Das ist die Voraussetzung, dass die Euro-Zone stabil zusammenbleiben kann, dass die europäische Währung stark bleibt. Und diese Aufgabe erfüllt die europäische Kommission mit dieser Empfehlung nicht, sondern sie macht das Gegenteil. Und deswegen müssen wir dagegen antreten."