Schäuble und Mnuchin vereinbaren enge Kooperation

Einen Tag vor dem Finanzministertreffen der G20-Staaten ist Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit seinem us-amerikanischen Amtskollegen Steven Mnuchin zusammengekommen. Beide Minister haben sich nach eigenen Worten auf eine enge Zusammenarbeit bei der Förderung des globalen Wirtschaftswachstums verständigt. Schäuble sprach von guten Gesprächen, die man weiter verfolgen werde. "Wir haben eine sehr, nicht nur freundschaftliche, sondern auch konstruktive, offene Diskussion gehabt. Ich denke, wir werden das weiter vertiefen. Aber es war ein guter Anfang. Natürlich haben wir uns ein bisschen gegenseitig die Situation in unseren Länden und die Probleme erläutert. Aber wir haben beide eine ganz klare gemeinsame Absicht, in vertrauensvoller Zusammenarbeit, den Prozess auch für fortdauernde globale Governance auch positiv zu beeinflussen. Mnuchin nutzte die Gelegenheit, um die Sicht der neuen US-Regierung auf ihre Handelsbeziehungen zu erläutern. "Es ist nicht unser Wunsch, in Handelskriege verwickelt zu werden. Wir wollen mit Unausgeglichenheiten in unseren Beziehungen umzugehen, wir wollen unsere Mittel anwenden können, um diesen Unregelmäßigkeiten zu begegnen. Wenn Sie einen genaueren Blick auf unsere Handelspolitik werfen, dann werden sie sehen, dass einige Dinge angegangen werden müssen. Aber Handel war immer schon ein sehr wichtiger Teil von wirtschaftlichem Wachstum. Unser Augenmerk liegt auf der Fairness dieser Beziehungen, und dass diese für beide Seiten funktionieren" Mnuchin sagte, er sei sich mit Schäuble einig, dass Länder ihre Währungen nicht manipulieren sollten. Er sei der Auffassung, dass ein starker Dollar etwas Gutes und Ausdruck des Vertrauens in die US-Wirtschaft sei. Am Freitag und Samstag tagen die G20-Finanzminister in Baden-Baden.