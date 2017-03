Schäuble will die "schwarze Null" bis 2021 festzurren

Die Bundesregierung hält auch in den kommenden Jahren an einem ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden fest. Das geht aus den Haushaltseckwerten für 2018 und aus der Finanzplanung des Bundes bis 2021 hervor, die das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat. Insgesamt will die Regierung kommendes Jahr 335,5 Milliarden Euro ausgeben und damit 1,9 Prozent mehr als in diesem Jahr. Bis 2021 sollen die Ausgaben auf 355,6 Milliarden Euro steigen. Die Eckwerte bilden den Rahmen für die Etatberatungen in der Großen Koalition. Die Entscheidung über den tatsächlichen Konsolidierungspfad in der nächsten Wahlperiode fällt allerdings erst die nächste Regierung. So verzichtete Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble auf Vorschläge, wie ein Etat-Loch von 4,9 Milliarden Euro im kommenden Jahr gestopft werden könnte. Zudem verplante er die aus den jüngsten Etatüberschüssen gebildete Asyl-Rücklage des Bundes von 18,7 Milliarden Euro für Flüchtlingsausgaben. Insgesamt hält Schäuble die Staatsfinanzen auch über die kommende Wahl hinaus für gut gerüstet. Am Mittwoch stellte er in Berlin die Eckwerte der Finanzplanung vor. Dabei ging es auch um die Zinsen, deren Anstieg Schäuble in den kommenden Jahren für wahrscheinlich hält. "Nun, im mittelfristigen Verlauf müssen wir für ansteigende Zinsen, die ich ökonomisch ja für richtig halte, um gar keinen Zweifel zu lassen, aber wir müssen natürlich in der Haushaltsplanung dafür Vorsorge treffen, was wir in diesen Eckwerten tun." Die für den Staatshaushalt außergewöhnlich günstigen Finanzierungsbedingungen der jüngsten Vergangenheit würden somit nicht andauern, so Schäuble. Maßgeblich verantwortlich für die Entspannung der Finanzen nicht nur des Bundes, sondern auch der Bundesländer, Kommunen und Sozialkassen waren die gute Konjunktur und Beschäftigung, die die Steuereinnahmen antreiben. Schäuble sagte, die Bundesregierung gehe bis 2021 von einem Wirtschaftswachstum von je 1,5 Prozent im Durchschnitt der kommenden vier Jahre aus.