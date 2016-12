So sieht es aus, wenn Schamanen gemeinsam in die Zukunft schauen. So geschehen in der peruanischen Hauptstadt Lima am Strand. Bilder vom kommenden US-Präisidenten Donald Trump und vom russischen Präsidenten Wladimir Putin spielten dabei ebenso eine Rolle, wie Gesang und Tanzeinlagen. Auch das Jahr 2017 wird turbulent werden, sagt der Schamane Juan Osco: "Wir haben gesehen, dass es keinen Frieden auf der Welt geben wird, es wird Probleme geben, vor allem in der Regierung von Donald Trump. Er hat gesagt, dass er die illegalen Einwanderer loswerden will. Ich sehe aber auch, dass er Israel stärker unterstützen und sich mehr bei Konflikten einmischen wird. Das wollen wir nicht. Wir wollen Frieden." Auch für Südamerika sagen die Schamanen politische Unruhen voraus. Zudem werde es dort auch Erdbeben geben. Im vergangenen Jahr hatten sich die Schamanen in einer wichtigen Frage übrigens gründlich geirrt. Sie hatten vorausgesagt, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl in den USA verlieren wird.