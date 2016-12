Es war eine großangelegte und international koordinierte Aktion, die die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Lüneburg vorstellten. Dabei wurde ein Ring von Internetkriminellen, der allein in Deutschland die Kontrolle über mehr als 50.000 Computer gehabt haben soll, zerschlagen. Nach Angaben der Ermittler führten die Täter Millionen sogenannte Phishing-Attacken aus. Das sind zum Beispiel Versuche, über gefälschte Webseiten oder E-Mails an persönliche Daten eines Online-Kunden zu gelangen. Dabei sollen die Netzwerke gekidnappter Rechner, sogenannte Botnets benutzt worden sein. Der Leiter der zentralen Kriminalinspektion Lüneburg, Stefan Mayer: "Die Schäden, die entstanden sind, dadurch, dass die Täter diese Infrastruktur genutzt haben, werden weltweit auf mehrere Hundert Millionen Euro geschätzt. Die Schäden, die in Deutschland allein durch die Nutzung eines sogenannten Banking-Trojaners entstanden sind, liegen ungefähr bei sechs Millionen Euro." Allein auf der Führungsebene der kriminellen Vereinigung hätten 16 Beschuldigte identifiziert werden können, teilten die Behörden mit. Gegen sieben Tatverdächtige habe das Amtsgericht Verden Haftbefehle wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, banden- und gewerbsmäßigen Computerbetrugs und anderer Straftaten erlassen. "Seit gestern Abend 20 Uhr ist die Infrastruktur Avalanche nicht mehr existent. Dieses Verfahren, diese Art und Weise des Vorgehens ist bis dato weltweit einmalig. Es ist die größte jemals gestartete erfolgreiche Aktion zur Zerschlagung einer Infrastruktur zur Steuerung von Botnets." Dem Zugriff der Behörden waren mehr als vier Jahre Ermittlungen von Spezialisten in 41 Staaten vorausgegangen. Zeitgleich in zehn Ländern der Welt habe es Durchsuchungen, Beschlagnahmungen von Servern und Festnahmen gegeben, hieß es. Von der Aktion gehe ein klares Signal aus, sagte der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationspolitik (BSI), Arne Schönbohm: "Das Internet ist eben kein rechtsfreier Raum. Wir haben einen anderen größeren Zwischenfall gehabt wie sie wissen. Am Montag, mit dem sogenannten Mirai-Botnetzwerk, das wohl hinter den Angriffen auf die Telekom steht. Und wir haben gesehen, an dem Beispiel, das hier geschildert wird, wie erfolgreich man da, auch wenn es lange und schwierige Ermittlungsarbeit ist, wie man aber gemeinsam mit einer technischen Expertise und dem Sachverstand der Staatsanwaltschaft hier erfolgreich der Verbrecher Herr werden kann." Das BSI setzt eigene Server ein, mit deren Hilfe sich die IP-Adressen infizierter Computer ermitteln lassen. Diese können jedoch nur die Provider zuordnen. Sie müssen ihre Kunden dann in nächster Zeit benachrichtigen. Die Schadsoftware muss dann noch von den Computern oder Smartphones entfernt werden.