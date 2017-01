Knöchelhoch stehen Einwohner der argentinischen Provinz Jujuy im Matsch - heftige Regenfälle hatten Schlammlawinen abgehen lassen und Straßen geflutet. In vielen Orten der Gegend im Norden des Landes wurden Häuser und Wohnungen beschädigt, nach Angaben der Behörden starben zwei Menschen. "Ich habe geschlafen und wachte auf, als das Wasser schon ganz nah war", so eine Anwohnerin. "Ich habe mich dann in Sicherheit gebracht. Die Brücke bei uns ist ein erhöhter Punkt, da waren wir geschützt." Die Schlammlawinen haben auch die Rallye Dakar in Argentinien unterbrochen. Das Autorennen sollte durch die betroffenen Gebiete führen, wurde dann aber um rund die Hälfte gekürzt, der Etappentag am Mittwoch wurde abgesagt.