Schlecht gelaufen: Containerschiff steckt fest

Kuriose Situation in der Hafeneinfahrt von der südafrikanischen Großstadt Durban. Ein imposantes Containerschiff hatte durch einen Sturm die Kontrolle verloren und sich in der Hafeneinfahrt an der Ostküste Südafrikas quer gestellt. Mehrere Schlepperboote versuchten das gigantische Schiff wieder frei zu bekommen. Ein Angestellter einer Sicherheitsfirma dokumentiert die Situation vor Ort: "Wir haben ein Schiff, das feststeckt. Und wir versuchen hier mal einen Eindruck zu vermitteln." Am Dienstag war ein heftiger Sturm über Durban und Johannesburg hinweggefegt. Dabei kam es neben starken Winden auch zu enormen Niederschlägen mit Überschwemmungen.