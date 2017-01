Bei trockenem Wetter und niedrigen Temperaturen wurden am Freitag in Garmisch-Partenkirchen noch einmal die Kufen gewachst, bevor es dann losging beim 48. Hornschlittenrennen. Zahlreiche Schaulustige hatten sich am Dreikönigstag an der Strecke versammelt, um die Teilnehmer anzufeuern. Alle Fahrer gaben sich die größte Mühe, die rund 1000 Meter lange Strecke mit einem Höhenunterschied von 160 Metern möglichst ohne Stürze und mit reichlich Spaß hinter sich zu bringen. Möglich gemacht hatten das Rennen mehrere LKW-Ladungen Schnee aus der Gegend, unterstützt von etwas Neuschnee. Die Bauart der Schlitten ist vom Hornschlittenverein Partenkirchen genau vorgegeben und wird vor dem Start überprüft. Nur Schlitten der sogenannten "Werdenfelser Bauart" werden zum Cup zugelassen. Alle Bauteile müssen aus Holz sein, mit Ausnahme der Beschläge und Kufen. Alle anderen Modelle treten in einer eigenen Klasse an. Beim Hornschlittenrennen wird die Zeit jeder aus vier Personen bestehenden Mannschaft gestoppt und so der Sieger ermittelt. Das Rennen geht nach Angaben der Veranstalter auf eine private Wette im Jahr 1970 zurück. Damals sei die Zeit noch mit Armbanduhren gestoppt worden, die damals nächtliche Strecke wurde mit Fackeln beleuchtet. Beim ersten Rennen waren demnach sieben Schlitten am Start. In diesem Jahr standen hingegen rund 80 Teams zu je vier Fahrern auf der Startliste. Die diesjährigen Gewinner sind die vier Fahrer mit der Startnummer 47, alle kommen aus Garmisch-Partenkirchen und können sich über ein Preisgeld von 800 Euro freuen.