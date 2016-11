Am bayrischen Schliersee ist es winterlich weiß und schneebedeckt. Wie hier hat es auch in anderen Teilen des Landes am Montag bereits geschneit. Nach Angaben der Deutschen Wetterdienstes sank die Schneefallgrenze im Süden Deutschlands auf etwa 600 Meter. Vielerorts musste demzufolge mit glatten Straßen gerechnet werden. Für Bergbahn-Mitarbeiter Michael Gurk ist Schnee im November keine Überraschung: "Vom Schnee her, das verschiebt sich immer ganz schön, nach hinten. Weil, so wie voriges Jahr, da war erst im Januar, Februar Schnee, oder Anfang Januar, Mitte Januar. Das schiebt sich dann immer bis März, April rein, so was. Aber zwischendurch haben wir öfter mal Schnee gehabt, bis jetzt so, immer, die Jahre." Auch in den kommenden Tagen soll das winterliche Wetter in weiten Teilen Deutschlands anhalten, teilte der Wetterdienst mit. Am Mittwoch soll bis in tiefe Lagen Schnee fallen. Die Temperaturen sollen frostig mit teils Minusgrade werden. Auch Glättebildung durch Schnee und überfrierende Nässe ist weiterhin möglich.