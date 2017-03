Schneesturm "Stella" legt Flugverkehr an US-Ostküste lahm

Spaß für die einen - Ärger für die anderen. Der Schneesturm Stella hat Reisenden im Osten der USA einen Strich durch die Rechnung gemacht. Fast 6500 Flüge mussten gestrichen werden. Die Reise von Brasilien nach Boston endete für diesen Passagier beim Umsteigen in Miami. "Ich bin kurz nach vier Uhr früh hier angekommen und mein Flug wurde gecancelt. Jetzt haben sie nur einen Flug am Freitagnachmittag für mich." Auch an drei Flughäfen im Raum New York waren bereits vor Ankunft des Schneesturms am Dienstag Flüge gestrichen worden, unter anderem in Newark. Rund 50 Millionen Menschen in mehreren US-Bundesstaaten waren von dem späten Wintersturm betroffen. Mehr als 200.000 Menschen waren zeitweise ohne Strom. Ganz soviel Schnee wie erwartet, brachte Stella aber nicht. Die Hauptstadt Washington kam glimpflich davon. Dort wurde vor allem die beliebte Kirschblüte eiskalt erwischt.