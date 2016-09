Lange Gesichter bei der CDU. Die Partei hat bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag so schlecht abgeschnitten, wie noch nie im Nordosten. Und damit nicht genug. Ihren Platz als zweitstärkste Kraft haben die Christdemokraten an die rechtspopulistische AfD verloren. Der CDU-Spitzenkandidat und Landesinnenminister Lorenz Caffier sieht als Hauptgrund das Thema Flüchtlingspolitik im Bund. "Ja, wir werden das gemeinsam in den Gremien beraten. Ich glaube, wir haben einen guten Wahlkampf gemacht, einen engagierten Wahlkampf, der aber von bundespolitischen Themen überlagert worden ist, so dass die guten Erfolge der Landespolitik nicht zum Tragen gekommen sind. Wir werden das mit der Mannschaft besprechen und dann werden wir weitersehen in den nächsten Tagen." On die bisherige schwarz-rote Koalition in Mecklenburg-Vorpommern fortgesetzt wird, war am Sonntagabend nicht offen.