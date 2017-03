Schottland will es noch mal wissen

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon fordert ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Die Abstimmung könnte Ende 2018 oder Anfang 2019 stattfinden, wenn die Bedingungen für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) absehbar seien, sagte Sturgeon am Montag. Die Schotten müssten eine Entscheidung treffen können, bevor es zu spät sei. 2014 hatten sie sich noch gegen eine Loslösung vom Vereinigten Königreich ausgesprochen und auch bei dem EU-Referendum im vergangenen Sommer stimmten sie ebenso wie Nordirland mehrheitlich gegen einen Austritt aus der Staatengemeinschaft. Insgesamt votierten die Briten aber mit einer leichten Mehrheit für den EU-Austritt. Damit droht der Brexit auch zum Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs führen. Kurz nach der schottischen Erklärung meldete sich am Montag die britische Premierministerin Theresa May zu Wort. Sie bedauere den Tunnelblock der Schottischen Nationalpartei. Anstatt mit Zukunft Großbritanniens zu spielen, solle man sich in Schottland auf die Regierungsgeschäfte und das Wohl des schottischen Volkes konzentrieren. Politik sei kein Spiel, so May. Es wird erwartet, dass das britische Parlament in den nächsten Tagen die gesetzlichen Grundlagen für den Brexit beschließt. May könnte dann formell den Prozess des Austritts beginnen. Die Verhandlungen dürften mindestens zwei Jahre dauern.