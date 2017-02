Schüler blockieren mehrere Gebäude in Paris

Pariser Schüler blockierten am Donnerstag sechzehn Schulen in der französischen Hauptstadt, wie lokale Medien berichteten, um gegen Polizeigewalt zu protestieren. Barrikaden aus Mülltonnen, manche in Brand gesetzt, hinderten die Schüler daran in die Schulen zu kommen. Die Demonstranten befestigten außerdem auch Schilder an den Schulen, die die Brutalität der Polizei verurteilten. "Wir sind hier um die staatlich-gesponserte Gewalt zu verurteilen und zu stoppen. Deshalb demonstrieren wir hier und deshalb gibt es Barrikaden vor den Schulen heute morgen." Die Demonstrationen beziehen sich auch auf einen Vorfall Anfang Februar. In einem Pariser Vorort wurde der 22-jährige schwarze Franzose Theo Opfer von Polizeigewalt, gegen einen Polizisten wird wegen Vergewaltigung ermittelt, weil er mit seinem Schlagstock den jungen Mann misshandelte, und der 22-Jährige daraufhin operiert werden musste.