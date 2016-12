Wer dachte, Meerjungfrauen gibt es nicht, der kann sich in der chinesischen Stadt Guangzhou eines Besseren belehren lassen. Hier schwimmen diese Wesen nämlich durch ein riesiges Aquarium. Zusammen mit Rochen und Schildkröten. Einige der Meerjungfrauen sind noch in der Ausbildung. Denn hier gibt es die Merjungfrauenschule von Dada Li: "Ich liebe es, eine Meerjungfrau zu sein. Deshalb war ich mir sicher, dass es andere kleine Mädchen gibt, die davon träumen, eine zu sein. Ich habe herausgefunden, dass die Technik für eine Meerjungfrau ungefähr so ist, wie die eines Tauchers ohne Sauerstoffgerät. Davon habe ich einige Elemente übernommen und einen Kurs für Meerjungfrauen entworfen." Dass sie selbst schon eine perfekte Meerjungfrau ist, beweisen diese Aufnahmen. Es kommt nicht nur darauf an, elegant durchs Wasser zu gleiten. Auch die Ausstrahlung und das richtige Posing sind wichtig. Dass Dada Li eine Profi-Taucherin ist, hilft zusätzlich. Die Nachfrage nach den Meerjungfrauen-Kursen sei gewaltig, sagt Dada Li. Sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Die ein bis dreitägigen Ausbildungen kosten umgerechnet zwischen 190 und rund 550 Euro. Und die Fangemeinde der Meerjungfrauen wird immer größer.