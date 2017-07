Schulz: Mehr Solidarität - nicht nur in der Flüchtlingspolitik

(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf der Pressekonferenz nach seinen Gesprächen mit Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni: "Wir waren uns auch absolut einig darüber, dass der zukünftige mehrjährige Haushalt der Europäischen Union ein Solidarpakt sein muss, in dem Solidarität nicht ein Rosinenpicker-Vorgang ist. Man nimmt sich, was man so gerne nehmen möchte, sondern wo Solidarität ein Grundprinzip, das für alle Politikfelder gilt. Auch für die Frage der Flüchtlingspolitik. Wir erleben, dass wir in Europa eine Haltung haben, wenn es um nachhaltige Finanzierung im Landwirtschaftsbereich, im regionalen Entwicklungsbereich gibt, dann heißt es: "Ja, bitte." - Aber wenn es um die Verteilung von Flüchtlingen geht, dann heißt es: "Nein, Danke."" // "Wir wollen das tun, indem wir als Sozialdemokraten in Europa die Initiative ergreifen werden, um sowohl legale Einwanderung als auch verbindliche Verteilungsmechanismen und gemeinsame Verfahren in Europa voranbringen. Dazu werden wir in absehbarer Zeit konkrete Vorschläge als Sozialdemokraten in Europa unterbreiten. Ich habe drüber gestern lange mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern gesprochen."