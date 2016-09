Die Europäische Union hält nach den Worten von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz an ihrer Forderung fest, dass die Türkei ihr Anti-Terrorgesetz ändern muss. Nach einem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim am Donnerstag in Ankara, sagte Schulz: "Insbesondere bei der Visa-Liberalisierung habe ich noch einmal klar gemacht, dass das Europäische Parlament auf der Erfüllung aller Kriterien, inklusive der Reform des Anti-Terrorgesetzes besteht und wir ansonsten keine Fortschritte bei der Visa-Liberalisierung erreichen können. Ich habe aber auch klar gemacht, dass das Verfahren offen ist, dass es nicht abgeschlossen ist und dass beide Seiten die Chance haben, sich aufeinander zuzubewegen. Wir haben dieses Verfahren im Parlament. bisher nicht eröffnet, das beinhaltet die Chance, dass wir uns bewegen können." Laut Yildirim sollen die umstrittenen Gesetze aber nicht gelockert werden: "Wir haben Herrn Schulz und der EU erneut deutlich gemacht, dass wir wegen aufgrund derzeitigen Situation keine Änderungen an unseren Anti-Terrorgesetzen vornehmen können. Das ist eine Sache von Leben und Tod." Vertreter der türkischen Regierung haben bereits früher erklärt, sollte die Visa-Befreiung verweigert werden, sei auch das Flüchtlingsabkommen mit der EU hinfällig.