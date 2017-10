Schulz fühlt sich durch Niedersachsenwahl ermutigt

Für SPD-Chef Martin Schulz und die Sozialdemokraten insgesamt war der Erfolg des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil bei den Landtagswahlen am Sonntag Balsam für die geschundenen Seelen. Nach Wahlschlappen in mehreren Bundesländern und bei der Bundestagswahl konnte die Partei zum Ende des Jahres endlich einen Wahlsieg feiern. Dem vorläufigen Endergebnis zufolge kam die SPD auf 36,9 Prozent der Stimmen und wurde damit klar stärkste Partei. Schulz hofft nun, dass dies Ergebnis Rückwind für die gesamte SPD bringt: "Für uns ist es auch hier in Berlin für die SPD auf Bundesebene ein Ermutigungszeichen. Ein Zeichen dafür, dass wir mit einer großen Geschlossenheit und mit einem klaren Programm... Wir können uns an der Kampfkraft der niedersächsischen Sozialdemokratie ein Bespiel nehmen, auch in eine gute Zukunft für unsere Partei auch auf nationaler Ebene gehen zu können." Das Wahlergebnis werde der Bundes-SPD auch helfen, sich in der Opposition neu aufzustellen, sagte Schulz: "Rückenwind für eine organisatorische und personelle und inhaltliche Erneuerung, die die SPD anpackt, um gestärkt in die nächsten Jahre zu gehen. Als die starke, demokratische Linke Oppositionspartei in diesem Lande." Weil hatte nach seinem Wahlsieg eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen als unwahrscheinlich bezeichnet. Für seine SPD gebe es nach den Ergebnissen vom Sonntag die Möglichkeit einer Ampel mit FDP und Grünen oder einer großen Koalition. Allerdings hatten die Liberalen eine Ampel bereits ausgeschlossen. "Für mich ist wichtig nach dem gestrigen Abend, die SPD und ich persönlich, wir haben einen klaren Regierungsauftrag. Und ich fühle mich auch da persönlich in der Verantwortung eine gute, stabile, handlungsfähige Landesregierung installieren zu können." Niemand betrachte das Wahlergebnis in Niedersachsen als Beruhigungspille, sagte Weil. Der Wahlsieg sei aber eine Ermutigung, den Erneuerungsprozess der Partei anzugehen.