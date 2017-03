Schulz holt 100 Prozent der Stimmen

Der Bundesparteitag der SPD hat Martin Schulz in Berlin zum neuen Parteivorsitzenden und zum Kanzlerkandidaten gewählt. Mit 100 Prozent der Stimmen holte der 61-jährige am Sonntag ein absolutes Rekordergebnis. In seiner Rede vor der Wahl schwor Schulz die Delegierten auf den anstehenden Wahlkampf ein und kündigte an, Gerechtigkeit, Respekt und Würde in den Mittelpunkt zu stellen. O-TON MARTIN SCHULZ, KANZLERKANDIDAT UND PARTEIVORSITZENDER DER SPD: "Wenn wir nicht dafür sorgen, dass es in diesem Land gerechter zugeht, dann wird das niemand anderes machen. Wer in diesem Land hart arbeitet, sei es als Selbstständiger oder als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Wer sich engagiert, wer für die Eltern oder die Kinder da ist, wer sich in diesem Land abrackert und an die Regeln hält, der hat unseren Respekt verdient. Ich habe den Respekt vor der Lebensleistung der Menschen in unserem Land. Und es ist die sozialdemokratische Partei Deutschlands die dafür sorgen muss, dass jeder einzelne Mensch, jeder Mann, jedes Kind, jede Frau im Mittelpunkt unseres Denkens steht und im Mittelpunkt unseren Handelns. Ich möchte, dass der einzelne Mensch Respekt bekommt." Schulz versprach für Lohngleichheit von Mann und Frau einzutreten. Außerdem müsse wieder mehr in Schulen investiert werden, Bildung müsse kostenlos sein. Auch Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehren sollen mehr Geld bekommen. An die Adresse radikaler Islamisten sagte Schulz, wer die Grundrechte infrage stelle, habe in Deutschland nichts verloren. Schulz kündigte an, entschlossen für Europa einzutreten und den Rechtspopulisten die Stirn zu bieten. Zur umstrittenen Politik der Agenda 2010 nahm er zwar keine Stellung, versprach aber sich dem ökonomischen Zeitgeist entgegen zu stellen. O-TON MARTIN SCHULZ, KANZLERKANDIDAT UND PARTEIVORSITZENDER DER SPD: "All die Maßnahmen, die ich skizziert habe, sind Zeichen einer solidarischen und intakten Gesellschaft. Einer Gesellschaft, in der sich die Menschen gegenseitig helfen, und in der wir in Gemeinschaft stark sind. Es ist das Gegenteil von dem, was der ökonomische Mainstream in den letzten Jahrzehnten versucht hat uns einzubläuen. Nämlich, dass wenn jeder für sich selbst sorgt, am Ende für alle gesorgt ist. Diese Logik hat sich zu einem Deregulierungsw3ahn weiterentwickelt, der durch seine Staatsverachtung zwischenzeitlich sogar demokratiegefährdend ist. Denn wenn bei der Polizei, bei den Schulen, wenn für die Instandhaltung der Infrastruktur nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, dann verlieren die Menschen das Vertrauen in das Gemeinwesen." Schulz unterstrich seine Herkunft. Er sei das Kind einfacher und anständiger Leute. Vieles in seinem Leben sei schief gegangen, aber er habe eine zweite Chance bekommen. Er wurde Bürgermeister von Würselen bei Aachen, bevor er Mitte der 90er Jahre als Abgeordneter ins Europaparlament einzog, wo er bis zum Parlamentspräsidenten aufstieg. Seit dem Bekanntwerden seiner Kandidatur herrscht bei der SPD Aufbruchsstimmung. Über zehntausend Menschen sind in den letzten Wochen in die Partei eingetreten. In vielen Umfragen liegt die SPD inzwischen fast gleichauf mit der CDU.