Schulz sieht Macron als Vorbild für Wahlkampf - CSU setzt auf Merkel

Mangelnden Einsatz kann man Martin Schulz eher nicht vorwerfen. Eineinhalb Stunden lang sprach der SPD-Kanzlerkandidat am Sonntag beim Landesparteitag der bayerischen Sozialdemokraten in Schweinfurt. Nach drei verlorenen Landtagswahlen galt es, die Partei auf den Kampf um den Bundestag im September einzuschwören. "Mit der gleichen Entschlossenheit und Entschiedenheit: Wir wollen die stärkste Partei in der Bundesrepublik Deutschland werden." Seine Strategie will Schulz an die des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron anlehnen. "Und deshalb wird es Zeit, dass ein neuer, deutscher Bundeskanzler mit einem neuen französischen Staatspräsidenten eine neue, deutsch-französische Initiative für ein sozial gerechtes Wachstumseuropa ergreift." Während Schulz auf Macron setzt, zieht die CSU mit einem Bekenntnis zu Angela Merkel in den Bundestagswahlkampf. Bei der CSU-Klausur am Wochende im bayerischen Schwarzenfeld lobte Parteichef Horst Seehofer die so oft gescholtene Chefin der Schwester CDU. "Der Vorstand teilt meine Einschätzung, dass gerade in den nächsten Monaten, nachdem wir ja weltweit überall Problemfelder haben, Krisenherde haben, die Funktion der deutschen Bundeskanzlerin noch deutlich in ihrer Bedeutung zugewinnen wird. Nämlich eine international anerkannte Persönlichkeit, mit Autorität und mit Respekt gegenüber ihren Führungseigenschaften." Zur Wahlkampfstrategie der CSU gehört auch die Forderung nach kräftigen Steuerentlastungen. Im Blick habe seine Partei dabei die unteren und mittleren Einkommensgruppen, erklärte Seehofer. Wie groß die geplanten Entlastungen sein sollen, sagte er nicht.