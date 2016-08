Testspiel Deutschland gegen Finnland. Es ist der erste Auftritt der Nationalmannschaft nach der EM und der letzte von Bastian Schweinsteiger im Dress des DFB. Der 32-jährige Kapitän kann stolz auf seine Karriere zurückschauen. Höhepunkt war sicher der WM Sieg 2014 in Brasilien. Der oft bissige Mittelfeldspieler erfüllte sich damit einen Traum. Denn das Team wurde als erste europäische Mannschaft Weltmeister auf dem amerikanischen Kontinent. Schweinsteiger schaute auf der Pressekonferenz am Dienstag in Düsseldorf noch mal im Schnelldurchlauf auf die schönsten Momente als Spieler der Nationalmannschaft: "Ja, natürlich ist es emotional. Ich hatte wunderbare Jahre hier. Ich verspüre eine tiefe Dankbarkeit auch, 120 Länderspiele für Deutschland machen haben zu dürfen. Die Team-Kameradschaft, die familiäre Atmosphäre beim DFB. Dann hatten wir die wunderschöne WM 2006 und dann die Krönung 2014. Und dann durfte ich auch noch Kapitän der Mannschaft sein. Als kleiner Junge träumt man von sowas. Und das macht mich stolz, dass ich das erreicht hab. Und das macht mich glücklich. Und ich freu mich sehr auf den Abend morgen." In der A-Nationalmannschaft debütierte Schweinsteiger im Jahr 2004 - damit spielte er rund 12 Jahre für Deutschland. Das Spiel gegen Finnland wird seine 121. Partie sein. Anpfiff ist am Mittwochabend um 20:45 Uhr in Mönchengladbach.