Schwere Grippewelle in Frankreich

Die Grippewelle in Frankreich bringt die Krankenhäuser an ihre Grenzen. Momentan sind so viele Menschen erkrankt, dass landesweit fast 200 Krankenhäuser Notfallpläne in Kraft setzen mussten. Mancherorts werden bereits die Betten knapp. Engpässe gebe es aber trotzdem nicht, sagte Gesundheitsministerin Marisol Touraine. O-TON MARISOL TOURAINE, GESUNDHEITSMINISTERIN: "Ich möchte dem französischen Volk sagen, dass alle Maßnahmen in Kraft sind, um mit der Epidemie fertig zu werden. Und alle Maßnahmen sind in Kraft, damit diejenigen, die wegen der Grippe im Krankenhaus behandelt werden müssen, auch angemessen versorgt werden können." Der Berufsverband der Notärzte erwiderte, die Krise habe ihre Ursache in den Budgetkürzungen und Entlassungen der letzten Jahre. In diesem Jahr ist die Grippewelle besonders schwerwiegend, auch weil sie früher als sonst auftrat. Über 750.000 Menschen waren in den letzten Wochen bereits mit Grippesymptomen beim Hausarzt.