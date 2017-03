Schwere Überschwemmungen und Erdrutsche in Peru

In Peru haben Überschwemmungen und Erdrutsche große Teile des Landes verheert. Mindestens 62 Menschen sollen bislang ums Leben gekommen sein, 70.000 hätten ihr Zuhause verloren, teilte die Regierung mit. In einigen Landesteilen hatte es in den letzten Tagen so viel geregnet wie noch niemals zuvor. Die Wassermassen rissen Straßen, Brücken und Häuser weg, auch Felder wurden zerstört. Viele Menschen wurden quasi über Nacht von vom Wasser eingeschlossen. Am Freitag riefen die Behörden für die Hälfte des Landes den Notstand aus. Meteorologen führen die Unwetter auf das Wetterphänomen El Nino zurück. Durch die Klimaerwärmung hat sich der Pazifik stark aufgeheizt, sodass dort mehr Wasser verdunstet und es deutlich stärker regnet. Die Behörden rechnen damit, dass der Starkregen und die Überschwemmungen auch in den nächsten Wochen anhalten werden.