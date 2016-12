Der Vormarsch der internationalen Koalition auf die irakische Millionenstadt Mossul ist offenbar ins Stocken geraten. Wie ein US-General am Donnerstag mitteilte soll nun offenbar die Strategie geändert werden. In nächster Zeit stünden die Reparatur von Fahrzeugen, die Nachschublieferungen und die Vorbereitung von neuen Streitkräften im Vordergrund. So sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Offensive bald fortgesetzt werden könne, sagte der General. Die Offensive auf Mossul hatte Mitte Oktober mit 100.000 Soldaten begonnen. Seitdem hat die Koalition mehrere umliegende Dörfer und ein Viertel der Millionenmetropole unter ihre Kontrolle gebracht. Seit einigen Wochen steckt der Vormarsch allerdings fest, vor allem wegen Heckenschützen und Angriffen mit Sprengstoffsautos. Erst am Donnerstag explodierten drei Fahrzeuge im Vorort Gogjali, der eigentlich in den Händen der irakischen Armee ist. Dabei kamen mindestens 11 Menschen ums Leben, darunter mehrere Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Etwa 20 weitere mussten mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.