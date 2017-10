Schwierige Gespräche in Berlin

Bevor die ersten Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Bundesregierung am Mittwoch überhaupt losgingen, trafen sich die Parteien noch einmal zu internen Vorbesprechungen. In der Parlamentarischen Gesellschaft am Reichstag in Berlin kamen Vertreter von CDU und CSU zusammen. Die Union war trotz herber Verluste als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgegangen. CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer stehen aber angesichts der Zugewinne für die rechtspopulistische AfD sowie des Umgangs mit der Flüchtlingskrise parteiintern in der Kritik. CSU-Chef Horst Seehofer zeigte sich am Mittwochvormittag erst einmal zurückhaltend: "Ich rede jetzt nicht über Bewegungsspielräume, rote Linien. Jeder weiß, wie wichtig für uns das Regelwerk für Migration ist. Und jetzt wollen wir erst einmal mit anderen darüber reden, bevor wir schon wieder sagen, das ist wichtig, das ist weniger wichtig. Jeder weiß in Deutschland, dass der CSU ein wirksames Regelwerk für die Zukunft bei der Zuwanderung ganz ganz wichtig ist. Und insbesondere auch die Begrenzung der Zuwanderung." Union, FDP und Grüne loten am Mittwoch erstmals die Chancen für eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene aus. CDU und CSU führen dazu zunächst Gespräche mit der FDP. Danach folgt eine erste Sondierungsrunde der Union mit den Grünen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erwartet hier die meisten Schwierigkeiten: "Und ich hab ja schon in der Vergangenheit formuliert, jeder muss auch da seine Rolle finden. Wir sehen, dass CDU/CSU, FDP deutlich mehr Gemeinsamkeiten haben, als dies mit den Grünen der Fall ist. Und von daher wird sehr viel darauf ankommen, welche Signale auch die Grünen geben." Zuletzt hatten Politiker aller beteiligten Parteien gewarnt, dass der Weg zu einem Jamaika-Bündnis lang und beschwerlich werden dürfte. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel dämpfte die Erwartungen an die ersten Gesprächsrunden. Mit der Bildung einer Regierungskoalition wird nicht vor Weihnachten gerechnet.