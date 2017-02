Schwierige Mission für Tillerson

US-Außenminister Rix Tillerson ist am Donnerstag zu Gesprächen in Mexiko eingetroffen. Ihn erwarten schwierige Treffen, unter anderem mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Pena Nieto. Die Beziehungen zwischen den USA und Mexiko sind seit Monaten angespannt. US-Präsident Donald Trump hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, Millionen illegaler Einwanderer abzuschieben. Das betrifft hauptsächlich Mexikaner, aber auch viele Menschen aus anderen mittel- oder südamerikanischen Staaten. Eine neue Richtlinie des US-Heimatschutzministeriums sieht vor, dass auch diese nach Mexiko zurückgeschickt werden können. Mexikos Außenminister Luis Videgaray erteilte diesen Plänen bereits eine Absage: "Ich will klar und deutlich sagen, dass die mexikanische Regierung und das mexikanische Volk keine Vorschriften akzeptieren müssen, die eine Regierung einseitig zu lasten einer anderen verhängt. Wir werden das nicht akzeptieren, es gibt keinen Grund, warum wir das tun sollten. Das ist nicht im Interesse von Mexiko." Der mexikanische Präsident Pena Nieto hatte ein im Januar geplantes Treffen mit Trump abgesagt, nachdem dieser erklärt hatte, der Besuch könne gleich ausfallen, wenn Mexiko nicht für den geplanten Bau einer Grenzmauer zwischen beiden Ländern aufkomme. Trump hatte den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt und dies damit begründet, illegale Einwanderung und Drogenschmuggel bekämpfen zu wollen. Ebenfalls für Spannungen gesorgt haben Trumps kritische Äußerungen zum Nafta-Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Trump plant Änderungen an dem Abkommen, hat diese aber noch nicht konkretisiert. Begleitet wird Tillerson bei seinem Arbeitsbesuch in Mexiko von Heimatschutzminister John Kelly.