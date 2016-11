HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON CSU-CHEF HORST SEEHOFER "Und wir haben in Bayern eine Situation, wie sie in der Geschichte Bayerns noch nie da war. Unsere Erfolge sind groß. Und sie sind kein Wunder der Natur oder ein Geschenk des Himmels. Es gibt schon Gründe, liebe Freunde, warum wir so viel besser dastehen als alle anderen in Deutschland. Das ist die Leistung und das Können unserer Bevölkerung. Und das ist das Ergebnis unserer Politik. Ich sage in aller Ruhe: Wir können es besser, und wir machen es besser. (SCHNITT) Das ist Bayern und die CSU. In den letzten Jahren hat keine andere ideologische Bewegung weltweit so viel Gewalt, Zerstörung und Destabilisierung hervorgebracht wie der der Islamismus, der politische Islam. Ich sage hier zur Klarstellung: Wir wollen keine Herabwürdigung einer Religion oder einzelner Gläubiger, ganz im Gegenteil. Auch in Bayern leben viele Muslime. Sie können sich voll und ganz auf die Religionsfreiheit berufen und ihren Glauben frei ausüben und praktizieren. Wir begegnen dem Islam mit Wertschätzung. Die offene Gesellschaft hat aber liebe Freunde nur dann eine Zukunft, wenn sie die Auseinandersetzung mit dem politischen Islam aufnimmt. Die CSU ist mit dem heutigen Parteitag die erste Partei in Deutschland die sich mit diesem Gesamtphänomen auseinandersetzt. (SCHNITT) Aber der entscheidende Punkt ist, welches System, welches Regelwerk künftig für die Zuwanderung nach Europa und nach Deutschland gilt. Die Leute haben zur Kenntnis genommen, wir hatten partiell einen Kontrollverlust. So haben sie es auch empfunden. Die Leute hören heute, das Jahr wird sich nicht wiederholen. Was ich sehr begrüße. Aber sie stellen natürlich auch die Frage, wie geschieht das? Und das ist der entscheidende Punkt, über den wir im Moment diskutieren und zwar entspannt und ganz sachlich. Der Außenminister Österreichs, unser Freund Sebastian, hat mit Recht darauf hingewiesen, sie haben die Balkan-Route dichtgemacht, mit anderen Balkanstaaten, Westbalkanstaaten. Und das war gut so. Und das war auch die Wende. Aber liebe Freunde, wir können uns nicht für alle Zeit darauf verlassen, dass andere Länder unsere Arbeit machen. Wir brauchen schon eine eigene Antwort als Europäer und Deutsche. Die Leute wollen, dass ihnen nicht auf der Nase herumgetanzt wird, dann ist es nämlich kein Rechtsstaat mehr. Die Leute wollen wissen, nach welchen Regeln wird künftig in Europa und in Deutschland gestaltet. Das ist die offene Frage."