Seehofer lobt Merkel

Mit einem riesigen Transparent hat die CSU am Sonntag für ihren sogenannten Bayernplan geworben. Das Programm also, mit dem die Partei in den Bundestagswahlkampf ziehen will. Als Ort der Präsentation hatten die Parteistrategen den Münchener Olympiapark gewählt. In dem Bayernplan hat die CSU Themen untergebracht, bei denen sie sich auf keine gemeinsame Linie mit der CDU einigen konnte. Dazu gehört vor allem die von der CSU geforderte Obergrenze bei der Zuwanderung von Flüchtlingen. Außerdem die Mütterrente und Volksentscheide auf Bundesebene. Über Meinungsverschiedenheiten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte CSU-Chef Horst Seehofer aber nicht reden. Vielmehr lobte er Merkel über den grünen Klee: "Angela Merkel ist ein Stabilitätsanker, sie ist eine Autorität und sie - das darf ich aus eigener Erfahrung sagen - ist ungeheuer führungsstark, ungeheuer führungsstark. Meistens lasse ich eigentlich mir nur etwas von mir selbst sagen, aber bei Angela Merkel mache ich eine Ausnahme." Die CSU will im Wahlkampf mit dem Versprechen einer Obergrenze bei den Flüchtlingszahlen zwar punkten, macht diese aber nicht zur Bedingung für eine Koalitionsbeteiligung. Im "Bayernplan" sichert die Partei zu, dass die Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr bei einer unionsgeführten Bundesregierung im nächsten Regierungsvertrag verankert wird. Kritik von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz an der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel wies Seehofer zurück. "Herr Schulz kann das ruhig zum Thema machen. Dann werden wir uns mal über alles unterhalten, was die SPD in den letzten Monaten blockiert hat, und was Herr Schulz alles gesagt hat zur Zuwanderung. Ich glaube dann wird er sehr schnell diese Debatte wieder einstellen." Der Bayernplan - so Seehofer - sei kein Gegenprogramm, sondern eine Ergänzung zum gemeinsamen Wahlprogramm mit der CDU.