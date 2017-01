Das Thema Sicherheit wird auf der dreitägigen Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon großgeschrieben. Von Mittwoch bis Freitag will die bayerische Regionalpartei den Grundstein für das Wahljahr 2017 legen. In Positionspapieren hat die CSU für eine Stärkung der Polizei und mehr Videoüberwachung geworben. Zu den Forderungen zählen auch eine schärfere Kontrolle der ankommenden Flüchtlinge, forcierte Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber und bessere Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern. So will die CSU erreichen, dass im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge unmittelbar zurück nach Nordafrika gebracht werden. CSU-Chef Horst Seehofer hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel damit gedroht, dass die CSU ohne die von der CDU abgelehnte Obergrenze für Flüchtlinge nach der Wahl in die Opposition gehen werde. Das Verhältnis der Schwesterparteien CDU und CSU ist stark angespannt. Auch wenn Seehofer das öffentlich nicht so sagt: "Wir nehmen gerne einmal einen Hinweis entgegen, wenn man zusammensitzt. Aber wir brauchen nicht ständig öffentliche Belehrungen. Das ist jetzt kein neues Verhältnis zwischen CDU und CSU. Es funktioniert ganz gut, wir müssen noch einiges besprechen. Und dann werden wir gemeinsam in den Wahlkampf ziehen." Auf einer gemeinsamen Präsidiumssitzung wollen CDU und CSU ihre Meinungsverschiedenheiten ausräumen. Allerdings, so machte Seehofer auch am Mittwoch deutlich, müsse es vorher eine inhaltliche Annäherung geben. Neben einem klaren politischen Profil sei auch die Geschlossenheit einer politischen Familie eine maßgebliche Voraussetzung, sagte Seehofer.